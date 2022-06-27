因應氣候變遷衝擊及國際間對減碳議題關注，因政府公布2050淨零碳排路徑與近期歐盟碳邊境調整機制上路在即，並協助企業及早因應訂定其減碳目標，在金管會指導下，證交所與櫃買中心將分別於7月7日、7月13日、7月20日共同舉辦三場次的「永續發展路徑圖產業主題宣導會」。

為協助上市櫃公司瞭解永續發展路徑圖規劃進度，證交所特規劃此次產業宣導會，促使上市櫃公司董事會重視相關議題與時程、訂定指標，從董事會決定策略，中高階主管確實執行，率領企業全體達成減少碳排的目標。

證交所除邀請永續專家於宣導會說明淨零排放策略，以及邀請具豐富減碳經驗之上市公司代表，分享其減碳願景與規劃執行，使上市櫃公司董事會瞭解氣候變遷議題之急迫性，進而能積極因應，並透過上市櫃公司的減碳作為，串聯供應鏈，以達成我國產業永續發展及淨零目標。

此宣導會即日起開放報名，每家上市櫃公司各場次以線上參與2名、實體參與1名為限，額滿為止。主辦單位會後將提供參與之董監事、公司治理主管2小時進修證明。