世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）稍早表示，俄烏戰爭造成全球經濟成長減速，並警告部分國家「很難避免經濟衰退」。他認為此刻強國必須發揮領導力，並建議聯準會不要只專注升息，也該放寬法規限制鼓勵銀行放款。