3M公司為美軍生產的軍用泡棉耳塞被控瑕疵，遭到全美超過10萬名退役軍人提告，恐怕面臨數十億美元賠償金。根據來自全美的10.7萬份控告書，國防部以每副7.63美元價格採購3M軍用耳塞，但軍人在戰場使用後聽力受損。