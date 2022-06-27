俄羅斯國際債券因受國際制裁無法如期付息，恐出現百年以來首次違約，握有新台幣逾千億元俄債的壽險業回應三點，一是俄國償債能力仍高，且一再表達付息意願，信用無太大變化；二是5月是形式上違約，未來仍有收息機會；三壽險業提列的預期信用損失，多是評估未來一年不收息，仍符合現狀。

也就是說八家壽險公司投資俄債，到5月底已認列新台幣142.35億元的預期信用損失，同時其他損益項下（FVOCI）的俄債亦已反應市價減損約222億元，依目前情況已足額反應，各壽險公司表示，未來還是會持續與會計師討論，依照市場狀況允當表達。

據金管會先前公布，2021年底在俄烏戰事開打前，壽險公司共有新台幣1,470億元的俄債部位，到5月底已認列預期信用損失142.35億元，帳列價值1,035.64億元。

八家壽險公司即國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣、三商美邦及全球人壽等，已在2月及3月就未來一年可能無法收息，認列俄債投資信用減損。

但5月俄羅斯有檔國際債應在5月27日付息，但因國際制裁，投資人一直拿不到美元利息，寬限期到6月26日結束，確定目前仍是拿不到錢，市場即擔心壽險公司還要再認列損失，對此壽險業發布三大聲明。

一是俄羅斯償債能力高，且一再表達償付意願，信用狀況在此期間並無大變動。據了解，俄羅斯央行仍保有5,800億美元的外匯存底。外幣計價的債務則共計400億美元，俄國償債能力應無虞。

二是俄羅斯外債債券利息原應在5月27日支付，違約寬限期在6月26日結束。目前俄羅斯形式上雖處於違約，俄羅斯政府在6月23日已表示，外債債務將以盧布作為支付，以克服無法以美元支付的狀況，預期債券投資人未來仍有機會收到利息。

三是國內壽險公司在俄羅斯債券的預期信用損失上，多以未來一年不收息作為提列依據，提列情形符合現狀。但未來還是會持續跟會計師討論，依照市場狀況允當表達。