面對電價調漲，台北捷運公司27日開記者會開炮，北捷26年來沒調整票價，台電26年來調高約20％的電價，桃園捷運公司晚間也表示，根據經濟部今日召開電價費率審議會公布最新電價方案，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，電價將調漲15％，桃捷公司估計將增加約 3500萬用電費用。

桃捷公司表示，台電歷年來對所有軌道業皆有公益性之交通運輸業電價優惠措施，以今年為例，台電提供軌道用電費5 ％優惠折扣，然而桃園機場捷運因受新冠肺炎疫情邊境管制影響，嚴重衝擊運量及票收，因此，桃捷公司未來將會持續與台電爭取更優惠的交通運輸動力用電之電價折扣。

面對高漲的電價，桃捷也有自己的應變措施，在2017年就成立「桃捷節約能源委員會」，將節能視為重要的營運方針，包含照明設備更換LED燈、辦公室力行節能、提升空調設備使用效率及電扶梯使用採節能模式等相關節能措施等，也期盼達到落實節能減碳、綠色運輸經營理念。