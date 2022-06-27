近來猴痘從歐洲逐漸擴散至全球，引發民眾熱議，不過恐怕禍不單行。近期在英國根絕已久的小兒麻痺病毒再度出現，讓英國傳染病專家警告，極為致命的「X疾病」恐將爆發。X疾病至今感染源、症狀都不明確，是世界衛生組織（WHO）為了應對未知傳染病所設定。

綜合《每日電訊報》、《每日郵報》報導，英國早在2003年就已根除小兒麻痺，但英國衛生安全局（UKHSA）從2月至5月在倫敦地區的汙水樣本中，卻多次發現小兒麻痺病毒的菌株，本周又檢測到同樣菌株，懷疑可能是來自巴基斯坦、阿富汗等地的群眾傳播到其他人身上，且該病毒仍持續變異中。

除了新冠肺炎，今年英國也出現了禽流感、拉薩熱、克里米亞-剛果出血熱、猴痘等傳染病，不斷出現危險傳染病，讓英國愛丁堡大學傳染流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）指出，未來恐怕會發生更多不同傳染病的疫情，尤其 21世紀是培養新興傳染病的完美環境，爆發傳染病的因素更是隨時間變化越來越糟；東英吉利大學醫學教授亨特（Paul Hunter）認為，政府應該加強對抗流行病的準備，維護流行病的監控系統。

事實上，WHO的專家們曾經進行分析，認為X疾病可能是由動物傳染給人類的傳染病，且最嚴重將達到造成全球7500萬人死亡的黑死病程度。根據生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）數據，全球167萬種未知病毒中多達82.7萬可能可以通過動物傳染給人類。目前英國承諾準備2500萬英鎊（約新台幣9億元）成立新的國際基金，以預防未來可能爆發的流行病。