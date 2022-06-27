37歲女星魏蔓原是模特兒出身，擁有魔鬼身材與天使臉蛋的她後來轉戰戲劇，在《三隻小豬的逆襲》中飾演被老公背叛的傻大姐貴婦，贏得不少女性觀眾共鳴。過年時魏蔓曾曬在路邊攤大啖滷肉飯的日常，展現不畏「幸福肥」的親民樣貌；近日她曬出多張洋裝美照，展現吃貨也能有如此窈窕的S型曲線，狂露美背把粉絲們一秒電暈。

魏蔓近日在IG上傳一組美照，畫面中她身穿亮銀色細肩帶洋裝，靠在充滿叢林氛圍的餐廳桌邊，對著鏡頭展現出「我就是喜歡做自己」的堅定神情；當一轉身秀出背後春光，只見她斜倚門框，裸出僅靠一條線支撐前面肩帶的美背，洋裝不但貼身也完美修飾身材，讓她前凸後翹的S型窈窕曲線展露無遺，俏臀向右挺出一片亮面閃光，火辣背影讓網友們眼冒愛心：「好性感的衣服~妳穿起來好美」、「魏蔓女神94美」。

魏蔓斜倚門框裸出美背，讓她前凸後翹的S型窈窕曲線展露無遺。（圖／取自魏蔓IG）

今(27日)她又PO文分享她對生活的思考，透露與自己對話的心得說：「每一秒我都在學習如何跟魏蔓相處。我跟她越來越合得來，我非常尊重她真正想要的，她是這世界上對我來說最重要的一個人」；更展現認真愛自己的快樂：「好好認識她，永遠都不晚，我永遠不會嫌棄她、看低她。」表示自己充滿了驚喜，可以帶給自己真正的快樂與平靜，更教會了如何愛「我好好愛著魏蔓，我就懂得愛別人」；粉絲大推：「就喜歡醬（這樣）的妳」、「好喜歡蔓蔓悟」、「愛自己好自在」。

魏蔓先前也曾在戶外身穿黃色短版上衣，露出纖細小蠻腰及平坦腹部，雖然正面看似只有小露性感，但一轉身竟見背部大挖空，白皙美背一覽無遺；她還不時對著鏡頭回眸放電，不論走華麗性感或頹廢風，同樣火辣指數破表，不強求苗條的天然系風格總被稱讚：「健康自然就是美」。