西方的紅酒配上中餐，會是什麼味道？「葡萄酒管家」劉善農（SAM）品著CHILCAS酒莊的CABERNET SAUVIGNON紅酒，喝了幾口沙鍋魚頭湯，慢斯條理地說，這支紅酒分類是12，是最濃郁的，味道像梅子，配沙鍋魚頭湯最合適。

哇！這是關於紅酒的「怪力亂神」吧？如果這麼想，你就錯了。經濟部智慧財產局5月1日才發給SAM的「餐食風味推薦資訊系統」專利證書。

劉善農的「餐食風味推薦資訊系統」獲專利證書。

如果專利證書還不能證明SAM的餐酒搭配理論，那麼Nespresso的推廣活動邀請他現場分類咖啡，並描述相應水果味道；還有台酒邀他為廠長、品酒師上課，就是業內對他的認可。

雖然，葡萄酒因為不同產區、不同酒莊、不同品種、不同年份，而有不同的味道，但從1998年進入這一行起，他就開始嘗試用相應的水果味道為紅酒作分類，這可能跟他從小就跟著家人在苗栗卓蘭種水果的經驗有關。

劉善農為Nespresso品鑑咖啡風味。

SAM能以水果味道為紅酒做分類，有著天時、地利、人和的條件配合。

首先，台灣位處亞熱帶，又有高山、平原、海洋的亞氣候條件，一年到頭都有新鮮水果，即使台灣不出產的，進口水果種類也很多，許多盛產紅酒的國家都不具備這種條件。

其次，是地利之便。台灣國際貿易發達，各行業所需的特殊工具很容易進口，就像酒杯之王的奧地利RIEDEL，台灣很早就能買到，有了品酒「利器」，當然更能發揮品酒師的功力。

第三，人和。1997年是台灣紅酒大爆發的一年，當時台灣錢淹腳目，大企業家收購全球最好的紅酒；巨量又精緻的市場自然吸引全球各地頂尖酒商、品酒師、釀酒師造訪。不單紅酒，台灣也曾在亞洲引起普洱茶、豪車、威士忌、精品咖啡的流行風潮。

SAM還記得，法國五大酒莊之一的老闆在日本看到一篇報導，照片中竟然出現連他都很少見的自家紅酒；驚訝之餘，就直接從日本飛到台灣，直接拜訪那位台灣紅酒商。

SAM還在台灣見到史上第一位紅酒、白酒雙料冠軍釀酒師，他試探性問了這位美國釀酒師喜歡法國五大酒莊的那支紅酒；之後，SAM就找到這位釀酒師同樣年份釀的酒，味道竟然跟他所喜歡的那支法國紅酒高度相同，這就印證了SAM的理論：所有的紅酒都可以找到相應的水果味道，也都可以納入他的分類之中。

了解每支紅酒的對應分類後，SAM就可以根據每支紅酒的濃淡，找出相應的中式料理，開始了他獨創的餐酒搭配；2年多的疫情期間，SAM又開始他在紅酒上的「刺客之路」，尋找可與紅酒搭配的中國音樂。

紅酒搭配中餐、搭配中樂，SAM解釋，這是一個感官開發的過程，品紅酒只靠口腔，只有酸甜苦辣鹹5種味道，但加上鼻腔的嗅覺，就有上萬種氣味；加上耳朵傳播進大腦後，感官就更豐富了。

聽到就想到，有了紅酒配音樂的想法後，SAM就用《笑傲江湖》的故事主軸、一首曲子《滄海一聲笑》，把他代理的智利CHILCAS酒莊五支不同風味的紅酒，用「令狐沖」、「儀琳小師妹」、「藍鳳凰」、「莫大先生」、「任盈盈」的人物特質作分類。

有人會問：如果所有紅酒都有對應的水果味道，那我吃水果，就不用錢買紅酒？聽到這個問題，賣紅酒的SAM沒有迴避問題，他說，他曾喝過一支百萬元的紅酒，然後，他在義大利某個山區跑步時，就從路旁野生的莓果聞到相同的味道。

這就是紅酒的原始味道，也是SAM想當一名「紅酒刺客」的原始想法，也是他的初心。

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