臉書直播拍賣已不是新鮮事，如今直播戰場慢慢轉向LINE平台，臉書粉專近5萬追蹤的正妹網紅直播主「Miya人妻妹紙」，透過美妝商品開闢全新商機，日前首次挑戰在LINE上直播帶貨，沒想到直播5小時即破千萬營業額，成為LINE開通直播功能以來，首位單場直播營業額破千萬的直播主。

Miya回憶當臉書直播剛興起時，自己還是公司裡的商品包貨小妹，她在所屬的「李老闆直播集團」公司中經過1年多的訓練，爭取站到鏡頭前直播帶貨的機會，如今已有自己的龐大死忠粉絲。Miya分享LINE跟臉書直播不同之處，臉書受限於演算法，要提升觀看人數越來越難。LINE直播只要點擊通知訊息，就可以直接導到直播間，也可同步分享至LINE群組、LINE社群，或張貼到其他社群媒體做引流。

LINE台灣電商事業部直播商務資深總監陳慶蔚表示，根據後台數據，自16日晚間9時至17日2時，Miya直播5小時累積觀看人次達15764人，營業額突破千萬，且結單率為百分百，成為LINE首次直播單場即破1000萬營業額以上的直播主。

Miya回憶經營社團初期一天至少花8至10小時回覆顧客問題，2019年至今陸續建立三個帶貨群組，至今累積破萬人，透過完善的客服提升顧客忠誠度，直到LINE開通直播功能後，這些客群成了最忠實的顧客。Miya說，為了這次LINE的首場直播，她整整準備2個月，前後和團隊開了無數次會議，只為確保直播流程和結單功能順暢，很開心首次就能獲得好成績。