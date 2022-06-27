最近大陸網上盛傳許多地方因財政困窘而調降教師與公務員薪資，經濟與財政狀況較好的江蘇、浙江和上海也都成立公務員降薪辦公室，以落實公務員降薪規定。據稱，上海處級幹部年薪據傳從35萬元（人民幣，下同）降至20萬元，主任科級公務員年薪則從24萬元砍到15萬元。

新加坡媒體《聯合早報》報導說，大陸各地公務員降薪情況依地方政府財政狀況而有所不同，以財力最雄厚的城市上海為例，一名公檢法系統官員私下透露，部分單位取消季度獎金，也有機關職員基本薪資下調。

報導稱，儘管當前薪資降幅不大，但受訪公務員普遍預計，下半年還將有一輪更大幅度降薪。一名公務員說，今年上海疫情加大政府財政壓力，預計年底各類獎金都會少發甚至不發，「因為疫情封城，工作量變大了，但績效獎金反而減少，這比扣基本工資影響更大。」

據大陸地方官員表示，公務員薪酬由基本工資、績效工資和各類補貼獎金構成，基本工資按照崗位和職稱發放，各單位差別不大。績效工資和補貼則與所在單位和地方財政關係密切。江浙滬和廣東等地方財政自給率高的地區，大部分公務員每年獲發的績效工資、各類補貼和獎金可達十幾萬元人民幣。

報導說，除了補貼與獎金之外，原本13個月年終獎金也要進一步縮減，初略估算，普通公務員一年薪水將起碼減少5萬元，讓上海公務員大呼傷不起。同樣地，浙江省公務員迎來減薪潮，機關事業單位人員收入大概會下降25％左右。江蘇省情況也差不多，蘇州公務員年薪普降7萬元；蘇南地區各級公務員則停發補貼，年終獎金大減3到4成，減薪3萬到6萬元。

浙江省也停發補貼，緩發或直接停發一些績效獎金，杭州事業編收入下降4成；有些地方公職人員還要退回第一季全部獎金。廣東省部分地區公務員暫停補貼，廣東珠海公務員一年減薪6至8萬元。深圳這種一線城市也不保證發放普貼，以前大學畢業教師的一年補貼1.5萬元，碩士補貼2.5萬，現在都取消了，珠海教師一年減薪5至10萬元。

雖然有些通知稱減薪的部分以後還會補發，但具體何時補發和補發多少都是未知數，此外還盛傳北京與天津也推出減薪計畫。陸媒指出 這種降薪幅度是前所未有的，以現在大陸的大城市生活狀況，可能會讓許多人在日常消費上捉襟見肘。