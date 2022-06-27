台灣企業甲級聯賽冠軍隊南市台鋼今天在亞足聯盃小組賽首戰香港理文，雖靠洋將馬可在第71分鐘罰進12碼球，一度追到1球差，但隨後退防發生嚴重失誤，全場讓理文3度快攻破門，以1比3吞敗。

台鋼目前戰績1敗、淨勝球負2，若想晉級下階段的跨區附加準決賽，30日最後一役必須贏香港東方龍獅3球，才能在3隊積分相同的情況下，藉淨勝球優勢出線。理文上役1比3不敵東方，想晉級則得寄望台鋼以2比0勝東方，在3隊積分、淨勝球相同下藉進球數出線。

若台鋼3比1勝東方，就形成3隊積分、淨勝球、進球數完全相同的情況，則由懲戒積分（黃牌1分、2黃或直接紅牌罰下3分、黃牌後直接紅牌4分）較少者出線。目前1勝在手的東方則只要不輸台鋼就能以J組冠軍晉級。

本次亞足聯盃J組賽事在第三地泰國武里南舉行，台鋼上半場有6次射門但沒有射正，所幸防守仍能頂住，半場結束戰成0比0。然而守不住理文快速反擊的罩門，在換邊後屢次付出代價，第55分鐘讓理文的巴西外援基華尼頓右路突破橫傳，助攻左路包抄的翁煦濤左腳推射，台鋼門將段昍雖碰到球仍無法阻止破門。

台鋼失球後發動猛烈攻勢，第67分鐘右前場自由球吊入禁區，安以恩頂球彈地後打在門將陳嘉豪胸口，球差點越過門將頭頂入網，接著馬可的頭槌也被陳嘉豪。眼看台鋼離進球愈來愈近，第69分鐘卻被另一位巴西外援杜查祖利亞快攻破門，以0比2落後。

第71分鐘台鋼進攻終於得手，姚克錡禁區內突破被徐宏傑阻擋倒地，裁判吹判12碼球，馬可左腳操刀勁射破網，扳回1城。5分鐘後馬可反越位射門被陳嘉豪擋出，替補上陣的游家煌補射卻不幸打飛，台鋼錯過扳平的絕佳機會。

錯失機會再次讓台鋼付出代價，第79分鐘台鋼後衛蘇德財左路退防沒有立刻清球，而是想讓給另一位後衛白劭宇，結果兩人都沒去拿球，讓杜查祖利亞兵不血刃拿球推進，在2打1情況下橫傳張憙延單刀破門。

這次嚴重防守失誤成為勝負分野，台鋼試圖反攻卻無法再次進球，無奈吞敗。台鋼下半場攻勢其實不錯，創造11次射門，但5次射正只進了馬可的12碼球，其餘4次都被陳嘉豪化解，無法抵銷3次退防不及所受到的傷害。