卡帕多其亞的熱氣球體驗是這裡的一大特色。（圖／雄獅旅遊）

土耳其即日起放寬國境管制，旅客毋須準備PCR或快篩陰性報告即可入境，加上土耳其里拉匯率正值低點，是購物的最好時機。看好接下來的暑假旅遊熱潮，雄獅旅遊攜手土耳其航空獨家推出土耳其機加酒商品，旅客將搭乘土耳其航空直飛伊斯坦堡，包含全程入住五星飯店住宿及伊斯坦堡至卡帕多其亞的國內線來回班機，每人59900元起（含稅簽），相較2019年價格持平，為市場上少數的抗漲商品，凡訂購機加酒商品的的旅客，可享45美元加購當地7日遊行程。

雄獅旅遊表示，「土耳其世界遺產、伊斯坦堡、卡帕多其亞雙城自主遊9日」機加酒商品，旅遊時間為7月21日至8月25日、每週四出發，僅限量6梯次，每人59900元起（含稅簽），訂購機加酒商品的的旅客還可於外站以45美元，加購原價450美元的卡帕多其亞精彩3日遊及伊斯坦堡豐富4日遊，優惠下殺1折，內容包含每日特色午餐、行程巴士交通費用、英文導遊及司機服務人員，以及機場至飯店往返接駁。

雄獅旅遊獨家土耳其機加酒商品，使用土耳其航空自台北直飛伊斯坦堡班機，省去旅客轉機的麻煩。土耳其航空連續4年獲得Skytrax評選為「歐洲最佳航空公司獎」，國際段以波音777-300客機執飛，每個座位接配置個人10吋螢幕，經濟艙可攜託運行李達30公斤，另搭配伊斯坦堡至卡帕多其亞的國內線來回班機，省去舟車勞頓的麻煩。旅客還可用優惠價44800元起升等商務艙，訂位人數需2人以上。