針對智慧安全永續交通打造的開放式創新生態系統Software Republique，於第六屆Viva Technology新創展會宣布首批階段性成果，這也是源訊科技（Atos）、達梭系統（Dassault Systemes）、Orange、雷諾集團（Renault Group）、意法半導體（STMicroelectronics）、以及達利思集團（Thales Group）攜手推出交通解決方案的一周年。Software Republique在私部門（新創公司、中小型企業、大型集團）、公部門（地方政府）和學界（學校、大專院校）等利益相關者之間，促成並強化各方協作。 階段性成果包括創建經濟利益集團以發展Software Republique的活動，監督協作生態系統的專案孵化。2022年3月啟動Software Republique孵化器，提供量身訂製的支援計畫，以加速聯合專案並支援新創公司。五家新創公司目前已進入孵化階段，分別是Angoka、GeoFlex、Parcoor、Vianova和Wattpark。

四個已完成的專案在日前公佈，30多個專案目前仍在進行。「檢測與回應」網路安全解決方案：網路安全是交通運輸面臨的重大挑戰之一。Orange透過旗下Orange Cyberdefense子公司，聯合雷諾集團和達利思集團，攜手新創公司Parcoor，宣佈共同開發能夠檢測企圖網路攻擊、分析網路攻擊，並提供快速回應，最終為汽車提供安全防護的解決方案。

針對區域（Territories）的車流量建模工具：安全和車流量是區域面臨的主要挑戰。達梭系統、Orange和雷諾集團正在開發用於車流量建模的工具。試驗性計畫（Pilot Project）已在法國柯雷茲（Correze）地區啟動。該工具向地區提供有關交通、基礎建設狀況和安全的重要資料，幫助地區可以節省養護費用和建設成本。

智慧與安全的雙向充電站專案：為了因應安全和電動汽車充電網路整合方面的挑戰，Orange、雷諾集團、意法半導體和達利思正在啟動一個聯合開發專案。透過與雷諾集團品牌Mobilize合作，這個計畫專注開發智慧化充電站。該計畫預計在2022年年底完成。Software Republique的目標是到2025年推出10款新產品和服務方案，孵化超過50家新創公司，向至少50個地區提出服務計畫。