2016年散發著濃濃台味「氣口」的唱腔、低俗幽默的歌詞，美秀集團（以下簡稱美秀）以《捲菸》、《米兒》等膾炙人口的歌曲，在年輕世代掀起一陣台式風潮，除了聽覺，近年他們在視覺、舞台穿搭等等也越顯個性，但若想定義他們的風格，似乎有點難以三言兩語解釋清楚，不妨透過本報的專訪，一同深入了解美秀集團。

美秀在2019年以《電火王》專輯一舉入圍金曲30的最佳新人、最佳樂團及最佳裝幀設計獎等3項提名，今年推出第二張專輯《多色寶山大王》也入圍第33屆金曲獎的2大獎項，在公布入圍名單時團員們剛好在準備練團，聽到入圍最佳樂團時當下當然是十分開心，不過直至公布最佳MV時，才真的停下手邊動作，確認是否有聽錯，「我們這張專輯做得很辛苦、（樂團入圍）還算有點信心，但MV是我們意想之外的。」雖然對於《馬克吐溫》這支MV，團員們自然認為是值得這個獎項，「但我們沒有料到這麼非傳統、低成本、玩概念的這種，可以得到評審青睞。」所以他們多抱持著「看得懂是大家的福氣，看不懂的話我們也祝福。」的心態，並不期待有機會入圍。

美秀集團入圍第33屆金曲最佳樂團、MV兩獎項，至於紅毯戰袍他們表示，「絕對高調」。（攝影/石智中、服裝/SHIATZY CHEN 夏姿陳）

另，由於公布當下正處於練團時間，故團員們多是以「酷酷酷，好來練下一首」的心態看待，直至結束練習回到家中沈澱時，才突然百感交集、情緒湧上來，「因為我們第一張專輯也有入圍，其實在做第二張專輯前就很擔心無法超越（第一張）。」在製作時全程皆以戒慎恐懼的心去看待，雖然有些音樂人會複製上張專輯成功的經驗，但美秀表示做過的東西就不會再做，因此第二張專輯比第一張來得更追求音樂、實驗性，「那就是一個刪去法，而這也更有可能不被市場接受。」不過雖說如此，美秀集團也依舊為自己而唱、為自己而做，也因此這張專輯才會融入他們近期很喜歡的廣嗨、慢搖、演歌等元素。

雖說很多人對美秀的第一印象大多為「台」，不過這張專輯撕下台客標籤，融入不同曲風、重新解構重組，雖然樂團前期運用許多符號、象徵營造「台」的意象，不過他們也丟出「什麼是台、什麼可以代表台」的問題，他們認為符號是浮動的，為了不被框架限制，他們將「賽博龐克」轉化為「賽博台客」，「早期社會可能都有很多台式符號，但那是滾動式改變的符號，對我們來說台客是一個vibe，可以隨著時間、科技推進變得很進步、很潮，是一種自我認同，由大家一起來定義。」

不厭於打破框架的他們，在服裝上也相當敢穿，在他們的宣傳服中可以看見許多人不敢穿上身的如金屬、鮮豔色彩，他們都能夠駕馭出屬於自己的「賽博台客」風範，至於本屆金曲獎會如何驚艷大家，「絕對是高調的，走紅毯（對我們來說）是一個很能享受樂趣，就像是個爭奇鬥豔的小遊戲。」但修齊有稍稍透露自己習慣大場合多以女裝現身，呈現出獨特的vibe，二度進攻紅毯的他們表示，上次從保母車下來走紅毯時得到現場觀眾的一片靜默，他們解釋可能是現場觀眾不認識他們，「（這次紅毯）如果我們要讓他們也為我們歡呼的話，至少我們要穿得夠帥，讓他們就算不知道我們是誰，也會為我們歡呼「帥欸」。」此次金曲紅毯，美秀會為我們帶來什麼樣的震撼，就讓我們等到7月2號謎底揭曉。