烏克蘭東部戰略城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）25日正式落入俄軍手裡，《華郵》拍下烏軍從前線撤退的畫面，還有數十名殘兵遭集束彈波及，全身多處重創，躺在地上奄奄一息等待救援，記者還被要求離開現場，因為俄軍隨時會發動新一波砲擊。

Washington Post journalists today encountered a Ukrainian military unit that was hit w/ cluster munitions while retreating from Lysychansk. Eight men were wounded. Our security escort worked with the unit’s medic to stabilize the most serious cases. Story: https://t.co/xIXBPk1ee2 — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) June 26, 2022

《華郵》記者26日直擊位於盧甘斯克州（Luhansk）城市北頓內茨克郊外一處村莊，該區2天前才遭俄軍攻陷，包括境內死傷最慘烈的利西昌斯克市(Lysychansk)。一名指揮官表示，「本以為一切平靜，前線也沒傳出任何事，但正當我們準備撤兵時，眼前突然出現數百枚集束彈，沒有人逃的了…」

許多士兵遭炸彈擊中，全身上下鮮血直流，有士兵直接被爆頭，倒在地上失去意識。當下情勢危急又混亂，整旅仍在敵軍瞄準範圍內，只能跳上車死命逃離。

Just a piece of reality that #Ukraine experiencing after the Russian full-scale invasion. Brilliant work by @SBHendrix @serhiikorolchuk @Heidiphotos and unnamed hero, who probably saved someone's life. pic.twitter.com/ORF9Hq2Gf6 — Serhiy Morgunov (@s_morgunov) June 26, 2022

大家各司其職，有些人趕緊將軍用車輛推入樹叢，一邊躲避埋伏的俄軍無人機，一邊就地搶救其他重傷者。軍醫形容手上還戴著頭盔的士兵，不幸被集束彈直穿腦門、當場爆頭，彈片還卡在深處，祈禱他能脫離險境。

才剛講完，許多士兵對著記者大喊:「這裡不安全!你們快走!」

距離上次襲擊才隔一小時，有些受輕傷的士兵甚至來不及包紮、止血，他們被迫捲起袖子、準備上膛，將命懸一線的同袍抬上擔架，加緊腳步繼續撤退。隨著守軍在頓巴斯地區逐漸投降，上述生死一瞬間也只是近幾個月混亂場景之一。