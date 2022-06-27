浙江省政府官網6月27日公佈該省住房和城鄉建設廳《關於支持推進「浙有善育」工作的若干意見》，明確自8月起，三孩家庭購買首套自住住房、且首次申請住房公積金貸款的，額度可按家庭當期最高貸款額度上浮20％確定。同時，三孩家庭申請公積金貸款不納入輪候，優先發放；適當提高三孩家庭無房租賃住房提取住房公積金額度，結合各地實際提取限額可上浮50％。

澎湃新聞報導，為滿足多孩家庭居住需求，浙江《若干意見》從完善公租房保障、支持保障性租賃住房優惠政策、優先購買共有產權住房、加大公積金支持力度、優化住房產品供給、統籌老舊小區改造和未來社區建設等方面進行部署。

例如對符合公租房保障條件的三孩家庭，在戶型選擇、租金、租賃補貼上適當照顧。選擇實物配租的，同等條件下優先選房，未達到低收入家庭標準的比照低收入家庭標準核定租金；選擇租賃補貼的，未達到低收入家庭標準的比照低收入家庭標準發放租賃補貼。

此外，鼓勵國有企事業單位投資運營的保障性租賃住房面向三孩家庭出租的，按不高於同地段、同品質市場租賃住房租金水平的85％確定租金。鼓勵對符合共有產權住房保障條件的三孩家庭，在同等條件下優先購買共有產權住房。

在住房市場供應端，鼓勵房地產企業在開發中根據市場實際創新、優化戶型設計，滿足多孩家庭居住需求。住房限購城市可根據實際適時調整優化限購政策。