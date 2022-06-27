27日帶著總冠軍賽3勝1敗聽牌優勢來到新竹踢館的台北富邦勇士，儘管面對滿場8000名地主球迷助威，富邦仍靠辛特力43分、13籃板，「野獸」林志傑也拿25分，終場108比104力退地主新竹街口攻城獅，4勝1敗戰績完成P.League＋2連霸，總冠軍賽MVP也由辛特力2連霸。

不同於前4戰開賽慢熱，攻城獅今天開賽就靠朱雲豪、林明毅各1顆三分球，打出14比3開局，可是富邦靠著辛特力與林志傑兩人火力逐漸追上，幸好攻城獅換成陳堅恩三分球連發，打完第1節，攻城獅31比23領先，林志傑首節9分。

林宜輝次節開始沒多久，就扭傷右腳踝退場，富邦趁機逐漸追上，更靠瓊斯的拋投，反以45比44超前，接著辛特力連拿5分，帶起富邦15比4猛攻，擴大領先到12分，上半場結束，富邦60比50領先，辛特力半場20分，林志傑15分。

辛特力下半場持續發威，不管切入或三分都得心應手，林志傑也提供外線火力，幫助富邦擴大領先到18分，可是辛巴挺身而出，接連在籃下強攻得手，攻城獅回應7比0，打完前3節，富邦88比78領先，辛特力單節15分、全場35分。

這次攻城獅沒跟前兩戰末節一樣提早放棄，反而是末節一開始打出13比5，轉眼追到只差兩分，此時辛特力再次跳了出來，一個人連拿5分，帶起富邦10比0猛攻，可是攻城獅也拉出8比0，幸好林志傑最後37.2秒兩罰俱中，高國豪卻又投進三分球，蕭順議最後22.8秒上籃取分，追到只差1分。

來到最後21.2秒，辛特力站上罰球線兩罰中1，幫助富邦106比104領先，郭少傑三分出手沒進，辛特力搶到籃板馬上被犯規，這次辛特力最後8.9秒兩罰俱中了，高國豪接著三分落空，富邦確定封王了。