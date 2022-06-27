千呼萬喚，德國提供給烏克蘭的PzH 2000先進自走砲系統，確定出現在東部戰場，烏克蘭乘組員是在森林裡接受記者訪問，他身後的大砲披滿了偽裝樹葉，顯然準備要給俄國侵略軍打場伏擊戰。

德國在1個多月前就同意PzH2000自走砲提供給烏克蘭，這款155公釐/52倍徑的大砲，其普通射程就有40公里，比美國提供的M777牽引砲射程24公里來的遠的多，因此一直是烏軍非常期待的武器。

Battle Of Donbas - Panzerhaubitze PzH2000 Self Propelled Howitzer In The Wild - late JUNE 2022

德國圖片報(BILD)獨家訪問到操作PzH 2000的烏軍部隊，報導稱，烏克蘭軍方大約是在2個星期前就收到首批自走砲，為避免俄軍的攻擊，一切都必須低遠，經過迂迴運輸後，終於抵達戰況緊急的東部戰場，安排在森林當中。

畫面中的大砲也做了層層的偽裝，在場的每個人也都禁止使用移動電波類通信裝置，避免位置外洩。

#Ukraine: The long-awaited PzH 2000 155mm self-propelled howitzers, part of German-Dutch donations, have finally reached the Ukrainian Army and are now in service!



The PzH 2000 is very well regarded and is one of the most advanced 155mm SPGs available globally. pic.twitter.com/vlhYCyaK3z — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 27, 2022

記者訪問了一位名叫魯斯蘭(Ruslan,化名)的操砲員，他是最初的受訓員之一，原本計畫10天內以速成法來學會PzH2000的大致操作，但是之後仍然決定接受完整受訓課程，花了36 天掌握了操砲的全部技巧。

魯斯蘭說：「我們非常感謝德國政府和德國人民對烏克蘭的支持，提供了我們這一款完美的武器，這樣的先進榴彈砲，其效率超過3門蘇聯大砲，這有助於改變敵我態勢；雖然俄羅斯在火砲數量仍然有優勢。但我們希望能夠通過新的武器改變這種狀況，我們需要更多！」

烏克蘭目前已收到12門PzH 2000，是德國和荷蘭所提供，德國日前同意再供應6門。