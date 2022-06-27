千呼萬喚，德國提供給烏克蘭的PzH 2000先進自走砲系統，確定出現在東部戰場，烏克蘭乘組員是在森林裡接受記者訪問，他身後的大砲披滿了偽裝樹葉，顯然準備要給俄國侵略軍打場伏擊戰。
德國在1個多月前就同意PzH2000自走砲提供給烏克蘭，這款155公釐/52倍徑的大砲，其普通射程就有40公里，比美國提供的M777牽引砲射程24公里來的遠的多，因此一直是烏軍非常期待的武器。
德國圖片報(BILD)獨家訪問到操作PzH 2000的烏軍部隊，報導稱，烏克蘭軍方大約是在2個星期前就收到首批自走砲，為避免俄軍的攻擊，一切都必須低遠，經過迂迴運輸後，終於抵達戰況緊急的東部戰場，安排在森林當中。
畫面中的大砲也做了層層的偽裝，在場的每個人也都禁止使用移動電波類通信裝置，避免位置外洩。
記者訪問了一位名叫魯斯蘭(Ruslan,化名)的操砲員，他是最初的受訓員之一，原本計畫10天內以速成法來學會PzH2000的大致操作，但是之後仍然決定接受完整受訓課程，花了36 天掌握了操砲的全部技巧。
魯斯蘭說：「我們非常感謝德國政府和德國人民對烏克蘭的支持，提供了我們這一款完美的武器，這樣的先進榴彈砲，其效率超過3門蘇聯大砲，這有助於改變敵我態勢；雖然俄羅斯在火砲數量仍然有優勢。但我們希望能夠通過新的武器改變這種狀況，我們需要更多！」
烏克蘭目前已收到12門PzH 2000，是德國和荷蘭所提供，德國日前同意再供應6門。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。