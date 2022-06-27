天氣持續高溫炎熱，明（28日）花東及恆春半島容易有雨，各地午後亦有局部短暫雷陣雨。天氣職人吳聖宇表示，周三（29日）起熱帶系統97W有機會發展成熱帶性低氣壓，使花東、恆春半島地區整天有不定時短暫陣雨，周五（7月1日）起還可能增強為今年第3號颱風「芙蓉」，若北上的路徑較靠近台灣，周末整體天氣將變得不穩定。

中央氣象局表示，明天各地多為多雲到晴的天氣型態，不過東南風帶來的水氣增加，花東及恆春半島出現局部短暫陣雨的機率提高，其他地區午後亦有局部短暫雷陣雨，尤其各地山區、中南部及大台北部分平地容易出現局部較大雨勢。

溫度方面，明天各地仍高溫炎熱，西半部高溫33到35度，東半部32到33度，尤其台東地區、花蓮縱谷及南部近山區或河谷有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬並多補充水分。

27日、28日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

天氣職人吳聖宇在臉書粉專發文指出，周三、周四（29日、30日）熱帶系統97W往南海發展並增強，不排除生成熱帶性低氣壓，此外，97W外圍的水氣將會越來越多，屆時迎風面的花蓮、台東、恆春半島整天有不定時短暫陣雨，西半部及東北部地區仍持續午後有雷陣雨發生的天氣型態。

周五至下周日（7月1日至3日），97W可能已經進一步增強為今年第3號颱風「芙蓉」，雖然預期不會直接影響台灣，但它外圍的東南風、偏南風將持續帶來大量水氣，迎風面的東半部、南部地區整天有短暫陣雨，中北部地區雲量偏多，午後亦有對流雲系發展，整體天氣變得較不穩定。

吳聖宇表示，關於97W的預報是否出現變化仍值得注意，如果北上的路徑比較靠近台灣，對周末的天氣影響較大，如果比較偏向香港以西到海南島一帶，對台灣的影響就小很多，將持續觀察。