警方擴大追查，最後在桃園市八德區發現黃男蹤影，順利將其壓制，逮捕歸案。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方訊後依依竊盜通緝、妨害公務通緝、毀損等案，解送新北地檢偵辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

一名黃姓偷車賊長期在北北基桃不斷犯案，身背逾百筆前科，昨日他在土城現蹤，先開車衝撞前來攔檢的警方後，就拋下車內女性友人，持續竄逃。警方擴大追查，最後在桃園市八德區發現黃男蹤影，順利將其壓制，逮捕歸案，並依竊盜通緝、妨害公務通緝、毀損等案，解送新北地檢偵辦。

警方表示，40歲的黃姓男子專門挑老舊小客車下手，將車內財物搜刮一空後，就會把車開到沒油，再遺棄路旁。據悉，他的犯案區域極廣，包含北北基桃等10個地區，前科超過100筆，相當惡劣。

土城警方昨日接獲消息，於延吉街發現黃男現身，金城派出所獲悉後趕忙派員攔查，不料黃男拒檢，還直接開車撞倒警用機車，員警連忙拔槍朝他後車輪連開2槍，但仍被逃脫。

黃男駛離後，拋下車輛以及車內女性友人繼續逃逸，警方控制女子後帶回偵訊，並通報偵查隊成立專案小組，擴大偵辦。經調閱監視器，警方發現黃男靠著計程車移動，先到台北市萬華區，再繞去新北市三重區，最後逃到桃園龜山區、八德區，不斷繞路嘗試擺脫追查，但警方早就掌握，在7小時後，也就是27日晚間10時，在八德區忠勇二街一帶順利逮人。

警方訊後將黃男依竊盜通緝、妨害公務通緝、毀損等案，解送新北地檢偵辦。至於同車女生則被查出有毒品前科，但當下未起出違禁品也未涉案，故直接放行。