LINE、Messenger、微信做為即時通訊軟體已經成為了每個人的日常，這些APP也提供許多表情符號讓使用者代替文字。但是你有沒有想過，表情符號也有可能成為「呈堂證供」呢？澎湃新聞報導，近日，江蘇高院發文稱，已有微信表情包被寫入判決書。經檢索裁判文書網，2018年以來，大陸全國共有158起以表情符號作為證據的案件，其中2018年8件、2019年23件、2020年66件、2021年61件，增幅明顯。

不過文章表示，表情符號的司法認定實踐中還存在困難，含義解讀難度大。表情符號的表意解讀具有較強主觀性，缺乏統一標準，法院難以精準「翻譯」當事人的真實意思。

如在廣東地區一起房屋租賃糾紛案中，承租方劉某某在租賃期滿後，面對房東多次提醒、提出加租意願，既不表示繼續承租，也不表示搬離案涉房屋，只是回覆了一個「太陽」表情符號。後雙方就該表情是否代表達成加租合意產生分歧，房東告上法院並據此主張承租方同意加租，得到了法院的支持。

在一起人格權糾紛案中，被告馬某某因與原告劉某某發生矛盾，便通過微信向劉某某發送了多個「炸彈」的表情符號表達情緒，劉某某認為該表情係人身威脅之意，於是訴至法院要求馬某某進行賠禮道歉，後雙方在法院調解下達成和解。

此外，同一表情符號在不同手機設備中也會存在顯示差異，如蘋果IOS系統中的「尷尬微笑」表情在安卓系統中顯示為「開心大笑」，極易造成雙方理解誤差。

部分「黃賭毒」犯罪案件中，犯罪分子利用表情符號替代敏感詞表達隱喻含義以逃避偵查。如某組織賣淫罪案中，賣淫人員以「笑臉」表情符號代指嫖客，向上線報送交易數量。

再如某非法利用信息網路罪案中，犯罪分子潘某某先後創建4個聊天群，宣傳和出售其自製的迷姦藥、催情藥等違禁物品，同時為了逃避公安機關的偵查和打擊，潘某某在聊天群內與買家使用「糖果」、「酒杯」等符號代指違禁藥品並進行交易。

此外，一些犯罪分子直接將表情符號作為犯罪工具實施犯罪，以增加識別、打擊難度。如某詐騙罪案中，犯罪分子打著微商的幌子，以抽獎為名引誘受害者添加微信好友並通過微信發送「剪刀石頭布」表情參與猜拳遊戲，之後利用作弊軟體使受害者誤以為自己取勝，「自願」通過所謂的「中獎低價」購買劣質、假冒的名牌包包、化妝品等，涉及受害人900餘人，案值720餘萬元人民幣。

報導稱，不同法院對表情符號是否具有證據效力持不同意見。如廣州中院在一起倉儲合同糾紛案中認為，表情符號是輔助表達心情、情感和想法的可視化圖像，不能僅憑表情符號而認定為法律意義上的承諾，故沒有認定當事人發送的「OK」表情係同意之意。

而廈門中院在一民間借貸糾紛中則認為，根據日常交流習慣和聊天語境，當事人發送「OK」表情符號應視為對對方請求的同意，並據此作出裁判。

此外，對具有中性含義的表情符號也存在不同理解。如某買賣合同糾紛案中，賣方將未結算款項明細通過微信發送給買方，買方僅回覆「別說話」的表情符號，一審法院認為買方未對結算款項進行確認，遂駁回賣方的訴訟請求。二審法院則認為買方既未予回覆、也未否認，應視為對賣方主張的默認，對一審判決進行了改判。

法院提醒：

網路聊天時使用表情符號，已成為廣大網友們必不可少的輸入習慣。表情符號有利於網路交流的情感化、趣味化和簡約化，一定程度上彌補了文字難以表達的情緒態度，然而，不當甚至惡意使用表情符號也會導致消極結果，衍生出糾紛、侵權甚至違法犯罪等諸多法律問題。互聯網不是法外之地，網路語境下使用表情符號也需謹慎，因此我們提醒您：

●由於表情符號的含義可能存在多種解讀，因此在涉及到切身利益的網路對話中，對於表明態度的關鍵信息應盡量使用文字形式進行表達，或者選擇不容易引起歧義的表情符號，以明確雙方真實意思，避免造成不必要的誤會和糾紛。同時，注意對相關聊天記錄進行留存，便於在糾紛發生後用於維權舉證。

●網路發言要遵守網路道德規範，善意使用表情符號，如果濫用言論自由權利，隨意使用表情符號侮辱、誹謗、威脅他人，將會構成侵害他人名譽權，並承擔相應法律責任，如果情節嚴重的，甚至將可能構成誹謗罪，面臨嚴厲的刑事處罰。

●自己製作或傳播表情符號時，應注意合理界限，避免給他人合法權益、社會道德秩序帶來傷害。如未經他人同意，製作以他人肖像為內容的表情包，即便未以營利為目的，亦可能構成侵害他人肖像權。

●在一些利用表情符號實施的電信網路詐騙犯罪中，犯罪分子通過非接觸式手段實施犯罪，犯罪手法新穎隱蔽，危害嚴重，因此面對網路空間的誘惑時一定要提高警惕，謹防上當。如遭遇詐騙，應及時報警，避免產生更大的損失。