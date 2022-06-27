日本女歌手葛城Yuki（葛城ユキ，Yuki意指雪）是知名搖滾巨星，憑藉獨特的渾厚聲音與煙嗓子歌喉聞名樂壇；她在去(2021)年4月檢查發現罹患腹膜癌四期，原本今年4月出院，5月還曾坐輪椅開唱，沒想到今(27日)驚傳逝世噩耗，在台灣時間下午1點16分因腹膜癌病逝於東京的醫院。

綜合日媒報導，葛城Yuki去(2021)年4月檢查出罹患腹膜癌四期，住院治療1年多後，她於今年4月出院，並在5月17日宣告復出；當時葛城Yuki坐在輪椅上現身千葉縣成田市的一場音樂會，並演唱了一首她的經典歌曲《Rose》（ローズ），她說：「果然在舞台上唱歌真好呢，我就像魚得到水一樣，一步一步來，希望能夠舉辦個人現場演唱會」。

葛城Yuki今年5月才曾坐輪椅復出，並說希望能夠舉辦個人現場演唱會。（圖／取自葛城Yuki官網）

當時葛城Yuki向歌迷表示：「雖然還沒恢復到最佳狀態，但我會趕快恢復健康回來的」；事實上，這也是她自從去年4月底接受治療之後，首次回歸舞台獻唱。怎料她今(27日)卻突傳腹膜癌病逝，享壽73歲；所屬事務所悲痛證實噩耗，透露葛城Yuki是在親友的陪伴下，像是睡著般安詳離世。

葛城Yuki歌唱生涯有《悲傷的海洋》、《波西米亞》等多首招牌歌曲。（圖／取自葛城Yuki官網）

葛城Yuki出生於岡山縣，1974年她在音樂比賽中獲獎，因而踏入演藝圈，歌唱生涯有《悲傷的海洋》（Sorrowful Ocean）、《波西米亞》（ボヘミアン）等多首招牌歌曲，為日本女性搖滾歌手奠定基礎，還曾多次受邀赴大陸演出；如今一代巨星驟然逝世，令各界感到不勝唏噓。