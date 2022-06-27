大陸民航持續復甦！根據大陸民航局最新公布，6月24日至26日，民航單日航班量連續3日突破1萬班，分別達到10,609班、10,083班、10,198班，總體恢復至疫情前約60％；單日旅客運輸量分別達89.6萬人次、83萬人次、85.1萬人次，恢復至疫情前約49.4％。航空運輸市場恢復態勢持續向好。

澎湃新聞報導，受疫情影響，2022年3月以來，大陸民航航班量呈持續下降趨勢，最低點時的單日航班量僅為正常時期約18％。5月以來，隨著多輪民航紓困政策落地及國家疫情防控形勢總體向好，民航生產運行觸底反彈、逐步恢復。

進入6月後，民航運輸生產恢復速度加快，單日航班量由月初的6,489班增加至最高10,609班，單日旅客運輸量由月初的44.5萬人次增加至最高89.6萬人次。特別是最近一周（6月20日至26日），日均航班量達到9,860班，恢復至2019年的60.1％；日均旅客運輸量達80.4萬人次，恢復至2019年的46.3％。航空運輸市場復甦態勢明顯，市場信心進一步提振。