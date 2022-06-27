總獎金台幣315萬元的2022肇喜登峰巡迴賽─美津濃公開賽，將於6月29日到7月2日在台南斑芝花高爾夫俱樂部，舉行四回合72洞賽程，包括120位職業選手與17位業餘球員，137位選手參賽角逐冠軍獎盃及冠軍獎金台幣60萬元，6月28日歡慶48歲生日的「台灣一哥」林文堂尋求衛冕。

叢德貿易公司董事長姬斯敏今年在肇喜登峰巡迴賽每一場比賽，都提供加碼冠軍獎金10萬元，亞軍加碼獎金5萬元獎勵，因此今年ㄒ賽事總獎金由原本的300萬元增加為315萬元，這場是肇喜登峰巡迴賽今年第2站比賽。比賽前兩回合結束，大會將取成績較優前50名選手 (含同桿) 晉級後兩回合決賽。

目前台巡賽總排名第6的林文堂，去年經過兩洞的延長加洞賽力克許立朋，奪下個人暌違近4年的冠軍，今年能否衛冕成功，將面臨球場的高度挑戰、酷熱的天氣與強勁菁英對手的競爭；這次與賽職業好手也包括2021年賽季台巡賽獎金王李玠柏（2021台巡賽5冠）、台巡賽總排名第3的王偉祥（2021年台灣三商名人賽冠軍），以及台巡賽總排名第5的黃頎。

今天（27日）在斑芝花球場先舉行一天18洞的職業業餘配對賽，有21位職業選手與60多位社會業餘人士配對同組競技，採新史克藍波賽制，最後由職業選手沈威成與3位社會業餘人士吳瑞隆、朱維仁與陳奕群合力打出低於標準桿14桿的58桿，贏得冠軍，業餘球員每人各獲得市價1萬3800元的MIZUNO頂級鍛造推桿一支。

肇喜登峰巡迴賽是由三商集團榮譽董事長翁肇喜總冠名贊助，自去年開始舉辦，每年共舉辦6場比賽，今年繼續舉辦；美津濃公開賽去年是第5站賽事，今年成為第2站賽事，由台灣美津濃公司單站冠名主辦丶台灣職業高爾夫協會主辦，斑芝花高爾夫俱樂部為主要贊助與協辦。

肇喜登峰巡迴賽美津濃公開賽開球儀式，與會貴賓台灣美津濃公司總經理周宏津（中）、斑芝花高爾夫俱樂部副理胡久堤（左）、TPGA理事長陳榮興（右）。（TPGA提供）