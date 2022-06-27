1名女網友得知男友有2支手機，男友說只是用來聽音樂，她後來翻看舊手機的LINE，原本找不出端倪，後來竟在「隱藏訊息」中發現男友與1名陌生女子「約時間」，她說雖然時間是在2人交往前，且男友之前已單身8年，但她心裡仍有疙瘩，直言「理解是理解…要接受好像有點困難」。

該女網友在Dcard上發文，她與男友交往2個月，知道男友有支舊手機，男友稱用來在浴室聽歌用的，沒其他用途，後來她又得知該手機有另個LINE帳號，原以為男友已相當誠實，就沒有多想，但某次她好奇點開該手機的LINE，發現只有3個正常對話紀錄，但她又繼續翻找「隱藏訊息」一看就崩潰了。

女網友得知男友有2支手機，男友說只用來聽音樂，她翻看舊手機的LINE，原本找不出端倪，後來竟在「隱藏訊息」中發現男友與1名陌生女子「約時間」。（翻攝自Dcard）

該女網友發現隱藏訊息竟是男友與1名女子「約見面時間」，男友問對方有上班嗎？她看到後心瞬間涼掉，還想起男友曾說同事曾花錢援交，但男友稱自己沒有，她說雖然訊息時間是在交往前，但距離相當接近，且男友之前單身8年，有生理需求也很正常，她直言「理解是理解…要接受好像有點困難」。

該女網友發文問說「你們能接受男友曾經花錢約過嗎？」其他網友紛紛留言「這對話可以看出他是老手，不能接受就分手，這種習慣不會因為交了女友改掉，頂多交往初期會少去而已」、「有感情潔癖的話就算了放生吧」、「分手吧，雖然我也不太能接受有約過，但時間久了應該能釋懷，我真正在意的是欺騙」。