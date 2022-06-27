國民黨立委賴士葆。（資料照片）

對於陳時中確定要代表民進黨參選台北市長一事，國民黨立委賴士葆質疑，指揮中心很多事情都是黑箱作業，面對握有選票的頭家，都等待陳時中在選戰中說清楚講明白！

九合一大選近在年底，民進黨台北市長布局，傳出英系已為衛福部長陳時中物色競選辦公室地點，對此，資深媒體人周玉蔻27日更在臉書發文表示，根據自己的最新獨家，「阿中確定要代表民進黨參選台北市長囉！」

國民黨立委賴士葆27日在臉書質疑，陳時中要參選是他的自由和選擇，身為衛福部長和防疫指揮官，掌握的權力超過憲法的規範，他是否有做到盡心盡力超前部署？若他配稱勞苦功高，他是否真的苦民所苦且長存民之所欲常在我心的胸懷？請問陳時中所有決策與應對是站在政黨立場還是全民立場？這些問題台北市民心中都有數。

賴士葆指控，指揮中心很多事情都是黑箱作業，例如疫苗採購的缺失、今年缺快篩劑和口服抗病毒藥，都沒有超前部署。賴士葆強調，面對握有選票的頭家，這些都等待陳時中在選戰中說清楚講明白！