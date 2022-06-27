大陸「辣條」零食品牌衛龍（WEILONG）傳第三度赴港闖關IPO。據外媒報導，衛龍擬重啟5億美元（約39.25億港元）的IPO計劃，低於2021年市場傳出最多10億美元的集資規模。

香港經濟日報報導，衛龍為大陸知名辣味零食品牌，其成立於1999年，旗下擁有「親嘴系列」和「衛龍系列」多種零食產品。衛龍早在2020年就已向港交所遞件申請上市，並在2021年5月及11日分別通過上市聆訊，但因市場環境欠佳而延後上市計畫。