陸辣條零食品牌衛龍 傳第三度赴港闖關IPO 22:032022/06/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸「辣條」零食品牌衛龍（WEILONG）傳第三度赴港闖關IPO。據外媒報導，衛龍擬重啟5億美元（約39.25億港元）的IPO計劃，低於2021年市場傳出最多10億美元的集資規模。 香港經濟日報報導，衛龍為大陸知名辣味零食品牌，其成立於1999年，旗下擁有「親嘴系列」和「衛龍系列」多種零食產品。衛龍早在2020年就已向港交所遞件申請上市，並在2021年5月及11日分別通過上市聆訊，但因市場環境欠佳而延後上市計畫。 #衛龍 #零食 #IP #辣條 #第三度 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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