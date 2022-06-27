為了幫助畢業生增加職場就業競爭力，開辦一系列專業知識及技術課程，針對特定職類提供職前訓練課程。（勞發署中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

畢業季到來，為鼓勵即將踏出校門的社會新鮮人，勇敢踏入職場、穩定就業，勞動力發展署中彰投分署配合勞動部推出「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業生只要在今年9月底前順利求職就業，且連續受僱於同一僱主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金，滿180日再加發1萬元。

多達7、8成的應屆畢業生，對於自己在校所學如何應用在職場，或是自己究竟哪一類的職務才適合自己等問題，感到迷惘，常因而感到迷惘而缺乏求職方向感，加上社會風氣改變，鼓勵多嘗試多改變，許多社會新鮮人，常常進入職場3個月、半年不到，因為卡關或覺得不適合就離職，重新求職、換跑道。

中彰投分署林淑媛分署長表示，實務上發現青年找工作最常碰到的問題，包含經歷不夠、不知道自己適合什麼、專長不夠或薪資不符期待等。中分署提供青年完整的深度就業諮詢，協助青年自我評估、職涯探索、訂定職涯目標、規劃行動方案和加強求職技巧。

其中，「青年就業獎勵計畫」鼓勵想直接踏入職場的青年積極尋職，111年度計畫自6月15日起受理報名，應屆畢業生在今年9月底前就業，且連續受僱於同一僱主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金，滿180日再加發1萬元。

根據中分署統計，「青年就業獎勵計畫」2019年首度開辦，截至去年6月15日止，中彰投地區，共計2.1萬名青年報名，其中有1.1萬名青年順利通過考驗，獲得核發獎勵金；去年除應屆畢業生，再納入退伍青年，中彰投地區共有2.9萬人青年報名，截至今年6月15日止，有1萬6814名青年順利申請核發獎勵金，發出高達3.6億元獎金，成效良好。

這項獎勵計畫今年邁入第3年，針對年滿15歲至29歲，於去年10月1日至今年9月30日期間的畢業青年，於今年6月15日起均可報名申請，連續受僱同一雇主滿90日、180日，經審核通過即可申請核發獎勵金。詳細資格可上勞動網站查詢。

不過，若一時真的找不到合適工作者，「應屆畢業青年尋職津貼計畫」將自今年8月中旬啟動，畢業生可在「台灣就業通」完成登錄報名及求職準備，即可領取2000元的尋職津貼，後續每月接受就業輔導、推介，並提供求職紀錄者，每月再發給1萬元津貼，最長可領3個月，盼讓社會新鮮人求職路更穩當；想增加自己專業知識及技術的青年，可上「台灣就業通網站」選擇參加特定職類的職前訓練課程，讓自己更有就業競爭力。

林淑媛表示，為促進青年就業，勞動部也推出多項專案計畫，包括「青年就業獎勵」、「產業新尖兵計畫」及「應屆畢業青年尋職津貼」等，可上「台灣就業通」網站(https：／／www.taiwanjobs.gov.tw)的「計畫專區」查詢了解相關資訊，亦可直接電洽免付費客服專線0800-777-888諮詢。