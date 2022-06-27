日前有網友在墾丁發現一名翹著屁股半蹲騎車的比基尼女騎士，照片PO上網路後迅速引發網友熱議。如今正妹女騎士的真面目曝光，是27歲的美人魚潛水教練「敏敏」，而她也證實當時翹屁股半蹲騎車，正是因為坐墊太燙。

有網友25日在在臉書社團《爆廢公社》曬出一張照片，圖中的女騎士身穿花色比基尼、翹著屁股半蹲騎車，古銅色肌膚映照著南台灣的熱情陽光，臀部曲線一覽無遺，照片PO出後引起熱烈討論，許多網友紛紛回應「難怪我老公約我明天去墾丁玩」、「對不起....我不爭氣的雙指又把照片放大了」。

據《東森新聞》報導，27歲的敏敏來自恆春，雖然自己因為照片爆紅，第一感想卻是「希望我媽不要看到」；敏敏透露，當時就是因為機車坐墊很燙才會半蹲騎車，「會熟掉那種」，也還原當時狀況，笑說拍下照片的網友看到她，完全不敢超車、乖乖開在她的後方。

目前敏敏除了擔任美人魚潛水教練，還經營臉書、IG、部落格，不時在這些平台更新自己的近況與美照，成功在IG吸引1.2萬名粉絲追蹤。