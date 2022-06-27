北約組織（NATO）即將於29日、30日兩天在西班牙首都馬德里召開峰會。北約秘書長史托騰柏格受訪稱，中國崛起已對北約構成挑戰，2010年通過的「戰略概念」（Strategic Concept）完全未提及中國，這次不會再發生。據路透27日報導，在放眼未來10年的新版「戰略概念」中，北約擬將中國定位為「系統性挑戰」（systemic challenge），同時表示願意在「符合共同利益的領域」與北京合作。

史托騰柏格向德國《明鏡》周刊稱，中國不是北約的對手，不過中國崛起對北約的利益、安全和價值是挑戰，北約會努力在此次峰會作出決定，向中國傳遞清楚的訊息。他批評中國不理會以規則為基礎的國際秩序，沒有分享相同的價值，並指中國對內壓制少數民族，對外則與俄羅斯在軍事及外交上緊密合作。

他還關注北京之前首度表明反對北約擴張，認為此舉等於否定歐洲安全的核心原則，因為每個國家都有權選擇想加入的防衛合作組織。史托騰柏格並表示，2010年在葡萄牙里斯本峰會通過的舊版戰略概念，完全未提到中國，這次不會再發生。

此次北約峰會的重頭戲是討論烏克蘭危機，以及發表新版戰略概念。北約戰略概念每十年更新一次，以重置北約的安全議程。白宮國安顧問蘇利文27日表示，北約將在新戰略概念中「以前所未見的方式」來應對中國。

據路透27日報導，北約外交官表示，美國與英國力主以更強烈的字眼來定位中國，因為他們認為北京的軍事野心與日俱增，也愈來愈擔心中國可能攻打台灣。不過，法國與德國則主張使用更慎重的措辭。一名外交官說，一種正在成形的折衷做法是，將中國定位為北約的「系統性挑戰」，同時提及願意在符合共同利益的領域與北京合作。

北約峰會前夕，中國官媒《環球時報》26日深夜刊出社評「挑釁中國，任何時候都不會『交好運』」一文，直指在全球性難題日益突出當下，西方峰會竟將可以是重要合作夥伴的中國視作「對手」甚至「敵人」，令人遺憾；西方「小圈子」愈來愈緊，放大了地緣政治敵意。