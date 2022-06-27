台灣資深狗仔葛斯齊因爆料王力宏、汪小菲等名人的私生活走紅，最近他再度開直播爆歌手林志炫的八卦，指對方曾染上暗病，連2008年交往的空姐前女友都中鏢；此舉惹怒林志炫，他透過微博否認並罵葛斯齊「為了個人流量無底限寄生消費藝人」，但葛斯齊也不是省油的燈，今（27日）深夜拿出時間差的證據，隔空回應林志炫：「無風不起浪，若要人不知除非己莫為」。

林志炫因不滿過往的負面新聞被重提，昨（26日）在微博表示：「2008年為了這個子虛烏有的指控，我特別出示健康檢查報告以證清白，當年在場的媒體記者也都親眼核實了這份報告。如今一個早已澄清的舊聞，時隔14年被人翻出對我造成二次傷害，何其無奈！」最後酸葛斯齊是個「為了個人流量無底限寄生消費藝人的狗仔」。

林志炫昨發文否認染過暗病。（圖／微博@林志炫）

眼見林志炫火速地發文否認，葛斯齊今（27日）半夜在臉書發聲，並公開空姐前女友Sara的健檢報告，表示女方是2001年和林志炫交往，2006年3月16日發現被感染，直到2008年1月10日事情才曝光，「炫哥在2008年健檢一切正常，這點我是相信的，重點是誰得這種暗病（陰蝨）會一得就拖2年！」

葛斯齊強調報導內容都是Sara出面指控，而他當時就是被公司派去拍攝林志炫的記者，「這一切皆為有報導為證之事，我在直播僅陳述過去工作拍攝的事實，不是『爆料』，都曝光過哪來新爆料。床鋪感染的說詞也是根據經紀人當時回答才得到的解釋，我可以有自己看法表示『我不相信』吧？」至於當年林志炫經紀人揚言要提告Sara，葛斯齊打聽後得知雙方並沒有真的鬧上法院。

接著，葛斯齊針對林志炫感嘆「人在家中坐、禍從天上來」做出回應：「無風不起浪，若要人不知除非己莫為。您是人氣歌手、我是記者，雖然距今已過14年，我沒把這件事當新聞報導；只是分享過往採訪過的案件罷了，炫哥別生氣！ 以後少提您就是了！」