大陸鋰電池核心材料供應商天齊鋰業27日晚間公告，其全資子公司成都天齊與LG化學簽署了長期合同。雙方約定自2023年1月1日起至2026年12月31日這四年期間，由成都天齊向LG化學銷售單水氫氧化鋰。顯示大陸鋰鹽大廠在快速擴張國內市場的同時，依然看重海外市場。

華爾街見聞報導，雖然公告中並未詳細透露銷售的數量和約定的價格，但是根據天齊鋰業本次合約的鋰鹽種類氫氧化鋰和長達四年的時限，以及合約對手方是全球動力電池龍頭企業LG化學，說明了大型動力電池企業對於天齊鋰業的長期供貨能力的認可以及產品品質的肯定。

天齊鋰業目前擁有每年134萬公噸的鋰精礦產能和4.48萬公噸的鋰化合物及衍生品產能。

值得一提的是，僅僅在三天前的6月24日，天齊鋰業的全資子公司成都天齊鋰業有限公司也和磷酸鐵鋰材料龍頭企業德方納米簽署了一個長期合約，在2022年7月至2024年12月期間天齊鋰業向德方納米提供碳酸鋰。短短三天與行業內兩位龍頭公司簽下兩個長單，可見天齊鋰業無論是旗下的碳酸鋰產品還是氫氧化鋰產品都得到了下游廠商的絕對認可，同時長達數年的長單也說明了未來下游對於鋰資源的需求依舊旺盛。