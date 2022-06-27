新冠肺炎尚未趨緩，如今猴痘又在全球擴散，不免讓民眾恐慌，腎臟科醫師江守山表示，因猴痘的潛伏期長，且會藉物傳染，使用共用洗衣機風險相當高，提醒大家在洗衣時可以添加適量的漂白水，才能有效殺死病毒。

江守山在個人臉書粉專發文表示，對抗猴痘有2件事必須注意，包括猴痘的潛伏期很長、可能借物傳染等。他解釋，猴痘潛伏期長，有高達99%的人感染23天後才出現症狀，使疫調難度大增，不僅要匡列很多人，也不容易回想那麼多天前的接觸史。

此外，因猴痘、天花的重要傳染途徑為「藉物傳染」，江守山提醒，租屋處是使用共用洗衣機，或經常使用投幣式洗衣機的人，務必在洗衣時加適量的漂白水，才能消滅病毒，「常用洗衣劑的酚類殺菌、除蟎的藥對此病毒無效」。

另有網友好奇，若漂白水的劑量不足，烘乾機設定60度或日曬8小時，是否也能對付猴痘病毒？對此，江守山指出，「烘乾機設定65度並運轉25分鐘，及日曬的紫外線對消滅病毒都是有效的」。