評審委員根據清香型烏龍茶評審辦法，針對外觀包含形狀色澤等、水色與香氣滋味等三種項目進行評鑑。(台中市政府提供)

邀請行政院農業委員會茶業改良專家，擔任評審委員。(台中市政府提供)

台中市政府農業局為提高台中製茶技術與茶葉品質並推廣在地特色梨山茶，輔導和平區農會27日舉辦「111年度台中市優質梨山茶評鑑暨推廣行銷活動」，計有500組農民參加競賽，經評審委員仔細品茗評分後，農業局長蔡精強現場揭曉結果，由黃加棟勇奪特等獎殊榮。

蔡精強表示，活動比賽茶葉品種以產自梨山地區的春季青心烏龍茶為主，並邀請農委會茶業改良場專家擔任評審委員，評審委員根據清香型烏龍茶評審辦法針對外觀(包含形狀、色澤等)、水色與香氣滋味等三種項目進行評鑑。

農業局說，比賽結果由黃加棟勇奪特等獎，頭等一獎為黃名村、頭等二獎為陳秀滿、頭等三獎為石中傑、頭等五獎為黃名江、頭等獎為賴士墉、陳孟智、陳明朗、張慈靜與何宜峰，以及5顆星汪佐韓等47名、3顆星黃元政等199名。獲獎名單可於台中市和平區農會網站查詢。

農業局指出，和平區梨山茶種植面積約457公頃，年產量約205公噸，梨山茶區涵蓋福壽山、新佳陽，位於海拔1800至2500公尺的高地，日夜溫差大，水氣充足，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境；茶葉柔軟，茶菁肥厚，果膠質含量高，一年僅2至3收，產量少，品質佳。

農業局強調，參賽茶葉經農藥殘留快速篩檢合格後始得參賽，另評鑑後得獎茶葉也將再次送驗，通過農藥安全檢測後，由和平區農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者可以安心選購優質梨山茶。