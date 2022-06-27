陳柏霖透露在搬運、種植樹苗時，因施力點錯誤導治肌腱發炎。（陳俊吉攝）

陳柏霖為節目親自邀請桂綸鎂、劉冠廷、謝欣穎、郭雪芙4位好友。（陳俊吉攝）

陳柏霖透露與4位嘉賓相處後，反差最大的就是謝欣穎。（陳俊吉攝）

陳柏霖在節目中挑戰虎頭蜂蛹，形容口感像冰淇淋。（陳俊吉攝）

陳柏霖表示演員是他最愛的工作，期許自己能演到老。（陳俊吉攝）

陳柏霖時刻提醒自己保持初衷、不斷挑戰。（陳俊吉攝）

演戲20餘年的陳柏霖首度主持實境節目，在LINE TV的《極島森林》探索台灣秘境，不僅親自邀請桂綸鎂、劉冠廷、謝欣穎、郭雪芙4位嘉賓，為了回饋大自然，他與劉冠廷在台江國家公園幫助「種樹女王」程禮怡搬運、種植300棵樹苗，他接受本報專訪透露當初因為搞錯施力點，導致肌腱發炎患上網球肘（媽媽手），即使錄影至今已超過半年仍戴著護具，要回診進行PRP高濃度血小板血漿注射療程。

雖然因節目受傷，他仍甘之如飴，相當享受錄影的每個時光，談到第一季要改進的地方，他坦言想把錄影時間提前，「我們每一趟都應該要早點出門，最好凌晨3點就出發，上次跟冠廷去迷霧森林等到要開拍時，霧就已經快散，有點可惜沒捕捉到最漂亮的樣子。」這趟旅程，陳柏霖也首度造訪台東，他笑說過去對台東的印象就是「你若來台東」、「最熟悉的陌生地」，這次終於有機會造訪，一抵達就被當地的氣候給收服，「當地的空氣、濕度、植被都跟其他地區長得不一樣，真的很驚喜。」

與4位嘉賓經過連日的朝夕相處，陳柏霖表示最令他印象深刻的就是謝欣穎，「雖然跟她認識很久，但我跟她其實不熟，她在節目中可愛的模樣，都與她過去的作品形象不同。」2人在節目中首度挑戰虎頭蜂蛹，談起口感，陳柏霖以過來人的口氣說：「蟲子千萬不能加熱！冰的吃比較好吃，口感很像冰淇淋，加熱後蟲子會現出原形，連腳都跑出來。」

談起最愛的演員工作，陳柏霖坦言一路走來都警惕自己要保持初衷與不斷挑戰，「要讓作品擴散到大眾的視野，並帶來影響力，那才是真正的挑戰。」有沒有想過要演戲到何時？陳柏霖堅定表示自己會演戲到老，「因為我真的很喜歡這份工作，我也喜歡自己以不同的狀態被記錄下來，應該會到很老很老，演藝圈中許多傳奇性人物都還在繼續演、創造傳奇，就會覺得這真的是一件很酷的事，希望我也能夠如此。」