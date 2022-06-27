台南市美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展人潮大爆棚，導致排隊等候入館的時間太長，引發外界垢病。館方為控管館內人數，並減少排隊時間，27日晚間宣布，從6月28日起至6月30日調整參觀措施，將採分時段發號碼牌分流參觀的方式，每場次參觀時間55分鐘；7月1日以後，則採「預約參觀」，詳細辦法將後續公布。

今天晚間南美館在臉書官網公布4項新的參觀措施，實施時間從6月28日至6月30日，調整後的參觀措施為：一、採「分時段、分流」參觀；每場次參觀時間為55分鐘。二、每天上午9點30分起在南美館2館友愛入口處發放當天參觀號碼牌，遊客須依領取的號碼牌時段入內參觀；時段內可以重複進出。如超過時段，恕不開放入本展 （館內其他展覽不在此限）。

三、每個時段開放300位名額，每人限領一張（嬰幼兒亦列入人數計算），依排隊次序發放，發完為止！。四、請於號碼牌時段「前30分鐘」完成購票。（例如：領到11點場次號碼牌，請於10點30分前完成購票，參觀時間為11點至11點55分）建議可先到本館1館購票、參觀1館展覽。