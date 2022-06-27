中華開發金控27日代子公司凱基銀行公告董事會推選Mr. Stefano Paolo Bertamini（龐德明）為董事長。由於凱基銀行前任董事長魏寶生退休，原職位由凱基銀行總經理曹慧姝暫代，20日董事會推舉由龐德明出任凱基銀行董事長。

另外，開發金控資深副總兼發言人張立荃申請退休，未來開發金控發言人將由現任副總潘玲嬌接任。張立荃自2010～2019年間擔任中華開發金控集團子公司凱基銀行（前身為萬泰銀行）總經理，任內完成中華開發工銀與凱基銀行整併工作，也以高效率順利完成銀行核心系統更新，並推出金融業首件核准的監理沙盒實驗計畫，建立凱基銀行金融創新優質形象。由於擅長經營管理、策略規劃，併購業務、組織改造、投資人關係與ESG永續議題等，轉戰開發金控資深副總之後對於推動永續相關策略發展不遺餘力，也使得開發金控在ESG相關議題上有不錯的表現。