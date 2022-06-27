澳洲聯盟式橄欖球明星賽昨日(26)在伯斯體育館如火如荼開打，場上打得火熱、場外也是不惶多讓，正當ABC新聞記者進行現場轉播時，畫面拍下後方一名瘋狂的女球迷直接亂入，大方將她單薄的上衣掀開，近期在網路上引起熱烈討論。

根據澳洲新聞(news.com.au)報導，26日大批球迷聚集位於西澳大利亞州的伯斯體育場，一睹新南威爾斯藍隊(NSW Blues)與昆士蘭栗隊(QLD Maroons)正面交鋒。比賽還沒開始，場外一位戴著紅色毛帽、穿著清涼的女球迷疑似情緒太亢奮，等不及要為支持隊伍鼓舞氣勢，她趁著ABC新聞女記者正在直播賽況時，一個箭步闖入鏡頭前，向全國人民展現青春的肉體，脫序的掀起那有穿跟沒穿都一樣的白色上衣，前後不到2秒，「瞬移的巨乳」更在推特上瘋狂被轉發。有趣的是，這名記者從頭到尾不知道身後發生什麼事，淡定的為大家講解伯斯的歷史。

看球賽配美胸的事件其實頻繁上演，日前美國職棒大聯盟一名道奇隊女球迷也是嗨過頭，在座位上一展傲人雙峰，甚至當場跳起應援舞，扭腰又擺臀，讓周圍的人全看傻眼。