法國媒體報導，因為俄烏戰爭造成了能源危機，法國可能會延長燃煤電廠的使用時間，以補上缺少的電力。

報導稱，法國能源部提議，作為能源短缺的預防措施，重啟位於摩澤爾(Moselle)的艾米爾休切特火力發電廠(Emile Huchet power station)是一項備用政策，「如果我們明年冬天需要更多電力，讓發電廠再運行幾個小時是有必要的。」

艾米爾休切特火力發電廠是法國最後一座燃煤電廠，於1951年始建，最後1座燃煤機組在1981年完工。該電廠曾有6部機組，不過沒有同時使用過，當佗的6號機組完成時，它的1號機、2號機也在1983年退役，3號機在2003年也退役。由於汙染問題，4號機、5號機在2015年封存，因此該電廠目前只有647百萬瓦的6號機組在運轉，僅佔法國用電需求的1%電力。

艾米爾休切特火力發電廠有2部天然氣機組，每座功率413百萬瓦，明顯超過6號機，因此法國原本打算在今年底結束前可將6號機給退役，達成「零煤發電政策」。但是俄羅斯對烏克蘭的戰爭，引發歐洲能源危機，特別是天然氣燃料價格上漲。

雖然法國有龐大的核電機組，但是全法國56座反應爐當中，目前有12座需要例行維護，只能選擇煤電來暫代。

法國僅1%的電力來自煤炭，70%來自核能，12%來自水力發電，10%來自風能，6% 來自天然氣。