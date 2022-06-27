夏天蚊蟲孳生，不少人都有被叮咬的困擾，一名人妻發文求救，表示自己覺得超好用的泰國青草膏快用完了，強調實用效果沒話說，但找了許多通路都沒有找到相同款式，只能上網求助，意外讓不少人頻頻求開團。

原PO日前在臉書社團「爆系知識家」發文表示，幾年前跟老公去泰國買了青草膏回來，當時婆婆去一日遊時也有買青草膏，時間久了就搞混了，只是其中一罐特別好用，頭痛刮痧清涼不刺激又舒緩，跳蚤蚊蟲叮咬時止癢效果也很好，「印象中好用的這罐應該是婆婆手上的山寨」。

原PO曾經在網購、藥妝門市陸續購買青草膏，也查詢過泰國青草膏鬧雙胞的事件，雖然兩款都有買到，「要嘛就是不涼、要嘛就是沒什麼效果」、「用蝦皮都看過都不對」。原PO也研究過手上青草膏的包裝，「它上下都沒有任何圖案（正版的有），但山寨的這麼好用我覺得那我就買山寨」，找不到一模一樣的包裝，讓她只能上網求助。

貼文引起討論，不少網友分享手上的青草膏，但都跟原PO的不同，「我的蓋子是有圖案的」、「怎麼大家po出來的都不一樣」、「我們公司的泰勞都會擦這個欸！涼涼的」、「我的用完也找好久，選不出來要買哪一種」、「我之前去泰國玩買一堆回來！蚊子真的會怕這味道耶」、「我媽媽曾經也叫我上網找這罐找不到」。

一名人妻怕超好用的青草膏快沒了，趕緊上網求助幫買，沒想到一堆人意外被推坑。（圖／翻攝臉書爆系知識家）

還有部分網友因原PO敘述感到心動，紛紛留言「找到時可以開團購嗎，搞的我也想買了」、「看的我都想來一罐了，到底多好用…」、「版主這樣一描述，大家都想買了」、「找到記得上來跟大家說」、「所以到底是那罐，看到我都想買了」、「你要團山寨青草膏時算我一份，謝謝」。

最後終於有人解答，更秀出手上相同的青草膏，表示之前在泰國購入，製造年份是2015年。也有人指出是改版問題，「泰中和版本的有你原本的衛生字號，他從2017年後的外包裝就改了，而你手上的到期日在2017以前，所以除非你找過期」。