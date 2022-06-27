39歲甜心教主王心凌參加陸綜《乘風破浪》第3季翻紅，成為眾多參賽女神中討論度最高者，代言身價也水漲船高；日前有網友趕上這波熱潮，在PTT表特版分享「大奶王心凌」美照，不同與王心凌本尊的大膽穿著引發鄉民暴動，並神出她是名為「采臻」的釣魚系正妹；采臻也受惠這波討論熱潮，近日她為了慶祝IG追蹤數破10萬，曬出超火辣比基尼床照，搭配神似王心凌的臉蛋，看得網友們再次狂噴鼻血。

有網友日前在PTT表特版（Beauty）分享一則標題為「大奶王心凌」的文章， 文中說明其實只有一張照片特別像而已，但「一圖限定」仍引起鄉民暴動熱議，有眼尖網友很快認出她就是「釣魚系女神」YouTuber采臻：「采臻本人超小隻而且超親切，釣魚有遇過，給推」、「優質 釣魚系女神」、「很會釣魚」、「想當魚」；原本她是以擅長釣魚的正妹聞名，直到近日王心凌爆紅，她也跟著因「兇版王心凌」而人氣直線上升。

采臻將被說像王心凌的照片釘選置頂，近日又在IG上傳比基尼辣照，並寫道：「喔嗨唷～其實也沒什麼事！只是想跟你們說⋯IG追蹤破十萬了！謝謝你們的不離不棄 愛老虎油」；畫面中她身穿咖啡色比基尼跪坐在床上，不但展現出展現白皙肌膚及傲人UU，一雙纖細玉蔥腿與激瘦螞蟻腰更是吸睛，超苗條同時又爆有料的身材，讓粉絲們看了狂噴鼻血。

網友大讚：「早安 采蓁 恭喜十萬了」、「好事，釣蝦女王加油衝去二十萬大關」、「早啊 這是大事耶 今天應該放假一天慶祝一下」、「so sexy」、「恭喜~~~美美地」。而采臻除了喜歡釣魚、釣蝦、旅遊、美食與戶外野營，她也常在頻道分享分享到各處探險，走入深山的大自然影片，加上采蓁美麗又知性的親身介紹，精彩度不輸旅遊節目；她先前曾在苦花山溪溫泉大秀比基尼，吸引超過33萬粉絲觀看，被讚爆「超有誠意！」