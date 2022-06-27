經濟部電價費率審議臨時會決定，住宅用電超出1,000度的部分，電價將調漲9％；產業用電大戶，電價調漲15％。平均電價漲幅為8.4％。而蔡英文臉書在關注世界運動會台灣代表團授旗儀式，網友不滿直言，「妳以為大家會忘記這件事（漲電價）嗎？」

經濟部今（27）日召開111年電價費率審議臨時會，審議會決定，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上的6類產業及高中以下學校不調整。但住宅用電超出1,000度的部分，電價將調漲9％；產業用電大戶，電價調漲15％。平均電價漲幅為8.4％。

不過總統蔡英文今天的臉書在關注第11屆 世界運動會 下個月將在美國伯明罕舉行，今天是代表團授旗儀式。

有網友不滿，在蔡英文臉書留言，認為是「有史以來表現最差的執政黨政府！」也有人諷刺，「四個不同意，漲價最有力！」「蹭熱度百分百」、「妳又出來了！」「雙標黨，看了就討厭」、「不是吧？今天最重要的新聞應該是漲電價啊！ 妳以為拉著選手當墊背大家就會忘記這件事嗎？」