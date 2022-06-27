夏季一到，許多民眾受不了酷熱，紛紛打開冷氣，就有網友好奇，過去冷氣還沒有普及的時候，大家除了吹電風扇，還有什麼辦法能降溫，掀起討論，其中有網友指出原因，「以前城市密度沒現在那麼高，屋內產熱的設施也比較少，根本沒有現在那麼熱」。

一名網友25日在PPT八卦板發文指出，在冷氣尚未普及的年代，許多人都只能靠電風扇消暑，但阿嬤那個年代，甚至連電風扇都沒有，只能待在室內搧扇子、吹晚風，不禁好奇「以前沒冷氣都怎麼降溫？」

對此，網友們紛紛回憶，「真的，小時候晚上都會和大家一起出門乘涼」、「夏天晚上在樹下根本涼快，蚊子多而已」、「現在去鄉下三合院那種，還是可以感受夜晚沒那麽熱，也可以在庭院乘涼」，另有人直言，「其實習慣就好，像我爸媽現在還是堅持不裝冷氣」。

不過有網友表示，「以前真的沒有現在這麼熱，現在都是鋼筋水泥、玻璃帷幕的建築，真的好熱」、「以前城市密度沒現在那麼高，屋內產熱的設施也比較少，根本沒有現在那麼熱」、「這就是都市熱島效應，你開冷氣、我開冷氣、大家都開冷氣，外面才會熱到快融化」。