國發會主委龔明鑫於今(27日)晚間10點，在華府以「全球供應鏈重組下台美的跨時代合作」為題進行專題演講；龔明鑫表示，自2018年陸美貿易戰後，台美貿易往來密切、貿易量也跟著提升，台美關係現在是最好的時刻，與國家關鍵、新興科技等四大領域相關產業，未來應有更好的合作布局機會。

龔明鑫指出，美國政府自今年2月發布新的「關鍵及新興科技清單」，我國重新盤點後，選定包括半導體及微電子等四大領域相關產業，這些都攸關國家關鍵及新興科技未來戰略發展；除「半導體及微電子」領域外，還包括「通訊與網路科技」、「先進運算、先進製程、人工智慧、自主系統與機器人」以及「太空科技系統」，並在技術規範、人才交流、產業發展與雙邊貿易有更明確的合作目標。

龔明鑫進一步指出，台美合作有三模式，首先，「台美優勢互補」，舉例來說，台灣的優勢是硬體、美國是軟體，可最快速度進行未來半導體、AIoT及5G領域的合作；第二，「擴大雙向投資」，完善雙方產業生態系及供應鏈，可增加雙方產業附加價值及就業機會；第三，「共組產業聯盟」，可赴第三地如東協拓展市場，並切入新興應用。

龔明鑫表示，這波供應鏈重組下，最新進的製程留在台灣，成熟製程則全球布局，台灣半導體全球布局之際，台積電、聯電、日月光、聯發科等也持續加碼投資台灣；以台積電為例，未來五年投資台灣達1440億美元，其他台灣半導體廠商也同步加碼投資台灣達1843億美元。