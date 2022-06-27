拜登政府官員27日表示，七國集團（G7）可望同意執行一項機制去限制俄羅斯石油的採購價。美國也要對烏克蘭展開新一輪軍事援助，和對俄國祭出更多新制裁措施。G7峰會26日在巴伐利亞阿爾卑斯山舉行，為期三天。

G7領袖將各自下命相關部會首長，就限制採購俄國石油的做法討論執行細節。知情者透露目前仍未就何時訂出細節設定時間表。

該機制目的是要給俄國石油在全球油市的價格設定上限。石油出口是俄國極豐厚的財源，所以此舉要枯竭俄國重要財源，削弱普丁發動戰爭的本錢外，也有助於穩定油價。

儘管石油與天然氣等能源價格大漲，有助俄國克服西方的嚴厲制裁，但俄國出現自1918年以來首次外債違約，成為俄國財政緊繃的最新證據。

除此之外，G7可望在本周同意對俄國祭出多項新制裁，針對俄國包含官員與民選議員在內的個人，凡涉及戰爭罪行和侵犯人權等指控，和要為封鎖烏國穀物出口等行為負責的人士都在制裁範圍內。

美方表示，G7的新制裁行動也針對俄國重要的國營國防事業和研究組織，以限制俄國補充武器供應的能力。至於參與俄軍在烏國軍事行動的俄國私人軍事企業也會遭到制裁。

另外，要對俄國貨物額外課徵關稅，並把這些關稅用來協助烏國人民。其中，美國將對俄國逾570類產品提高關稅，

有美國資深官員表示，拜登政府將宣布向烏國提供先進的中長程地對空導彈防禦系統。本周可能宣布包括額外的火砲彈藥和砲彈定位雷達等烏軍所需要的其他軍援。

G7在26日公布禁止進口俄國黃金，因為這是其重要收入來源之一。另外，承諾集資6,000億美元，協助發展中國家投資其基礎建設計劃來削弱中國的影響力。