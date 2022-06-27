高雄市長陳其邁將於6月30日上東森購物台推銷石斑魚，圖為冷凍石斑魚。（海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

大陸於6月13日起禁止我國石斑魚輸入，為照顧高雄在地漁民，高雄市府除投入1.5億元補助各漁會建置冷鏈倉儲設備，並同步於6月28日起受理高雄石斑魚養殖戶銷售價格每公斤補助20元，每戶養殖業者補助上限為10噸。

海洋局27日晚間發布新聞稿說，申請補助者需持有效期限內之養殖登記證、銷售證明、放養申查報，及相關證明文件，預計協助補助300噸石斑魚，以協助漁民在此期間降低損失。

海洋局長張漢雄表示，高市府為復興石斑魚有一系列規畫，除補助石斑魚養殖業者銷售價格每公斤20元外，也與東森購物台合作，高雄市長陳其邁將於6月30日攜手農委會主委、漁業署代理署長、全國漁會及永安區漁會共同到東森購物網，現場拍賣高雄這一斑--「鑽石龍虎斑」，並邀請主廚一起示範龍虎斑料理，展現龍虎斑豐富多元的料理方式。

海洋局邀請民眾一起品嚐高雄在地好石斑，共同協助食用高雄市所出產的優質石斑魚，吃得健康無負擔。