性學博士許藍方擁有亮眼外型及犀利口條，因為她常在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教議題，火速打開知名度人氣直升，被封為「最美博士」。許藍方日前大方透露「戶頭剩下7千元」，還聲明「從來沒說自己是成功人士」，展現親民一面；她今(27日)則慷慨地分享自己的「佛系減肥法」，包括喝水、睡好覺、注意入口時間、保持心情愉快等4項訣竅，還提醒粉絲們注意事項，強調就跟男女之間「維持關係一樣」。

許藍方除了顏值高身材也好，有人誇讚她天生麗質，但她今(27日)在IG分享了真相：「其實我不是吃不胖，只是我知道只要有減肥的念頭就減不了肥，就算是短暫的變瘦之後也容易復胖。最好的方式就是讓自己處於舒服開心的狀態，稍微注意一下食物入口的時間；再來，喝水真的很重要！多喝水包瘦⋯但請不要憋尿。最後，睡好覺和維持好心情也很重要。只有讓自己舒服自在的方式才會持久，和維持關係一樣。」

而在YouTube影片中，當網友問到「會控制飲食嗎？」，許藍方說：「會，但我不會刻意168（斷食法），因為對我來說啦，如果很刻意去減肥，會不小心在某些時候吃一些高熱量，但是我不要讓自己刻意減肥，就是佛系減肥。但是你把吃飯的時間縮短，比如說中午，12點到7點或者10點到7點之類的，類似168但是我不會強制自己168；然後睡前4個小時不吃東西，然後晚上澱粉少，我覺得你們可以試試看這種佛系減肥，比較真的會長久」。

（影片來源取自《許藍方博士 Dr. Gracie》若有移除請見諒）

許藍方表示：「因為減肥如果用短時間，你會瘦沒有錯，但是如果你之後又恢復你原本的飲食的話，是會胖回來的，所以我覺得佛系減肥法對我來說最好，因為那是你一輩子可以用的。你可以吃你想吃的，但是你想吃的如果是高熱量的話，聚餐晚餐，你偶爾可以一次；但是如果是你嘴饞想吃，我就會等到隔天白天才吃，比如說澱粉類我會忍到隔天白天，那當天晚上就會特別興奮」。她強調晚上少吃，但不能不吃，「因為你半夜一定會餓！」，一番見解也獲得網友熱烈迴響。