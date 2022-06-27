日本近期發生一起駭人的命案，年僅23歲的女網紅新野里奈（新野りな）失蹤多天，18日被發現成為一具冰冷的裸屍，還掛在茨城縣常陸太田市山中的樹上，生前疑遭監禁、虐待。驗屍結果出爐，新野里奈的舌頭斷裂，可能遭勒斃，警方也循線逮捕33歲男嫌疑犯三瓶博幸；不過日媒和網友在案情未水落石出前，起底死者生前是拍過AV的業餘網美，昔日拍過的影片跟著流傳。

綜合日媒報導，新野和三瓶在網路上認識，兩人曾見面一次，本月5日再約碰面，新野先搭JR列車抵達茨城縣的JR水戶站，三瓶開著汽車在車站出口等待，會合後便前往車程約1小時的案發別墅，結果被三瓶用手銬監禁。新野的家屬發現不對勁，8日向警方通報失蹤，警方18日發現新野一絲不掛地被棄屍在樹上，已死亡多時，且生前有被監禁虐待的痕跡，而發現處離別墅僅1公里。

警方後來在別墅尋獲新野的手機，但沒找到衣物和其他物品，三瓶供稱和新野在別墅見面後，就沒再聯絡，否認自己跟命案有關，但搜查人員發現三瓶的手機內有新野戴著手銬的影片，三瓶則解釋「使用手銬時有徵得對方同意」。日媒找到住在該別墅附近、願意受訪的79歲男鄰居，他表示最近沒聽到怪聲，並透露三瓶約5年前開始住這棟別墅，半年前搬走，但每隔1、2個月就會回來整理草皮、溜狗，是個不多話的人。

死者新野里奈被起底是業餘的AV網美。（圖／推特@arukitabakoakan）

新野的遺體21日進行司法解剖後，研判已死亡逾2個禮拜，遺體上半身有部分腐爛，下巴和喉嚨之間的「舌骨」骨折，生前有可能遭掐脖子，但遺體沒有外傷，目前正在進一步的調查真正的死因。

警方至今尚未透露死者的真實身分和背景，整起案件也還在釐清中，不過根據日本《週刊文春》報導，日本FC2的網友指證新野曾用化名拍過A片，相關的影像已在地下網站廣傳，且新野半年前曾透露拍過「同人攝影」，並跟其他男性拍過影片，因此被外界推測新野和三瓶見面的原因是為了拍片。

嫌疑犯三瓶的阿公得知孫子涉案，含淚地受訪表示，三瓶是位性格沉穩、乖巧，不會動粗的人，也透露三瓶的爸爸在印度工作，尚未聯繫上孫子的媽媽，對於死者和其家屬，阿公感到非常抱歉。