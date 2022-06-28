隨著日本國境逐步鬆綁，台灣虎航（6757）宣布將於9月1日正式開航桃園-札幌（新千歲）航線，是繼函館、旭川後，台灣虎航飛往北海道的第三個航點。

台灣虎航同步增開六條夏季航班，搭乘日期為即日起至10月29日，桃園-東京成田、桃園-大阪關西將增為每日皆有航班，再加開桃園-東京羽田、桃園-名古屋、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-曼谷廊曼，提供旅客更豐富的選擇。

台灣虎航表示，北海道是國人最愛日本旅遊地區之一，位於道央的札幌是北海道最大都市，也是多數遊客造訪北海道的第一站，桃園-札幌（新千歲）航線開航初期，每週營運五班。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於6月29日上午10點起至6月30日晚間23：59推出單程未稅票價3,399元起，搭乘日期為今年9月1日起至明年3月25日止。

凡於今年7月31日前購買9月30日前出發之任一航班，享有一次機票改期免收手續費，刷「樂虎卡」購買10月29日前出發之日本航線機票，每航段加贈15公斤託運行李。