星座專家唐綺陽今(27日)驚傳確診，她在臉書上透露新冠染疫的訊息，雖然本身症狀只如同感冒一般，但卻因此造成手上6個節目暫時停擺，讓她對有如遭到「晴天霹靂」的工作夥伴們感到不好意思，還笑虧自己「不是天選之人」；平日工作狂排滿行程的「國師」，因此意外賺到一週假期。

唐綺陽今(27日)晚報告自己確診的訊息：「哎呀，篩出陽性了，我竟不是天選之人嗎（有點意外）…原來那些如感冒般的症狀，是新冠啊…回想感染原因，是因為跟朋友聚餐，對方第二天篩出陽性，趕緊告訴我，之後就嚴格自主管理，跟我接觸的人目前都很平安。

平常是工作狂的唐綺陽確診工作停擺，自嘲賺到一週假期。（圖／取自唐綺陽臉書）

國師染疫的後果嚴重，造成手上6個節目暫時停擺：「後面的協調可是大工程，共計『36題愛上你、line today調研所、劇集拍攝、女大、誰來晚餐配音、雅虎談星室』都先取消、延後，7/1的月運直播也得延後到7/4週一（大家只好等等我了），這次造成很多人的不便，在此說聲對不起（跪）。」

不論確診前後，她的自覺症狀都只像是得了感冒：「至於身體部份，感覺就是『一場感冒』，像我週報寫的咳嗽、打噴嚏、流鼻水，體溫一直是36.6左右，跟醫生通報丶視訊問診，醫生評估說我很輕症，不需要開新冠藥，一般感冒藥即可。所以大家不用擔心我的健康，現在症狀也已開始減緩，不太咳，只有流鼻水而已，嘴破、鼻黏膜破的部份也已經好了，以我身體這等修復力，相信很快就能克服病毒，重回職場。」

工作滿檔的她本人還好，但工作夥伴們卻有如「晴天霹靂」：「只是政策規定得關足七天，所以辛苦了我的工作伙伴們（除了每個節目都要挪檔期、挪動來賓時間，36題更是沒有存檔，就必須在沒我的情況下錄影…真的很不好意思），想起週日時夥伴們看到陽性簡直晴天霹靂，顧不得週日是假期，馬上打電話通知所有單位，以及彼此開會協調，每個都忙翻了，想到這一點就覺得很對不起大家。」

唐綺陽仍保持樂觀：「不過，我相信，一切是最好的安排，這段時間，就是要逼我好好寫共時曆吧…（煙）（上天一定知道我在逃避這件事）好啦，誠實豆沙包跟大家公告完畢，以免你們擔心，居隔期間我再想想要不要開直播跟大家聊聊（公司同事說怕我講得太鉅細靡遺不太好）（鉅細靡遺到底有何不好呢？），好啦，如果他們同意那我就開講。最後…工作狂賺到一週假期了，耶」。